Doğal gaz boru hattı döşeme gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti Romanya'da doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın en büyük ve en geniş gemilerinden biri olan Bahama bayraklı "CASTRONE" adlı dev doğal gaz boru hattı döşeme platformu/sondaj gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.