Dolar
34.36
Euro
36.86
Altın
2,671.41
ETH/USDT
3,169.40
BTC/USDT
81,322.00
BIST 100
9,184.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Atama kararları Resmi Gazete'de

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü, üyeliklerine ise Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek atandı.

Cankut Taşdan  | 11.11.2024 - Güncelleme : 11.11.2024
Atama kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince, SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü, üyeliklerine ise Mutlu Akın, Elif Gülşah Gürlek atandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını yaptı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı "Yarısı Bizden" kampanyasıyla ilgili soruları yanıtladı
Şanlıurfa'da düğünde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile Riyad'da görüştü

Benzer haberler

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin tamamı e-Defter'e dahil oluyor

MGK Genel Sekreterliği 12 uzman yardımcısı alacak

İki balık türü gıda amaçlı kullanım kapsamında tescillendi

İki balık türü gıda amaçlı kullanım kapsamında tescillendi
BDDK, 3 şirkete faaliyet izni verdi

BDDK, 3 şirkete faaliyet izni verdi
YEKA GES-2024 yarışma başvuruları 27 Ocak 2025'te alınacak

YEKA GES-2024 yarışma başvuruları 27 Ocak 2025'te alınacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet