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Atama kararları Resmi Gazete'de

Bazı kurum ile kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İsmet Karakaş   | 31.12.2022
Atama kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sayıştay Savcılığına Recep Çevik atandı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine ise Faruk Bilir ile Şaban Baba seçildi.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

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