Dolar
15.32
Euro
16.13
Altın
1,839.38
ETH/USDT
2,300.00
BTC/USDT
30,595.00
BIST 100
2,490.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Atama kararları Resmi Gazete'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hamdi Çelikbaş   | 11.05.2022
Atama kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş başmüfettişliklerine 208 iş müfettişinin ataması yapıldı.

Bakanlıkta açık bulunan iş müfettişliklerine ise yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 8 iş müfettiş yardımcısı atandı.

Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1858 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
DSÖ: 50 ülkede artan vakalar Kovid-19'un istikrarsızlığını gösteriyor
Kovid-19 kısıtlamalarının insanları daha "yaratıcı" hale getirdiği tespit edildi
Çin'in başkenti Pekin'de Omicron vakalarının tetiklediği salgın sürüyor
Pfizer'ın Kovid-19 hapı nükseden vakalar nedeniyle sorgulanıyor

Benzer haberler

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı martta 971 yatırım teşvik belgesi verdi

Anayasa Mahkemesinin 60 yıllık tarihi Anayasa Tarihi Galerisi'nde sergileniyor

Doğal gaz piyasası dağıtım yatırımlarına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı

Doğal gaz piyasası dağıtım yatırımlarına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı
Avrasya Tüneli'nden 1 Mayıs'tan itibaren motosikletler de geçebilecek

Avrasya Tüneli'nden 1 Mayıs'tan itibaren motosikletler de geçebilecek
3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak

3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak