Atakule, Uluslararası Holokost Anma Günü dolayısıyla ışıklandırıldı

Ankara
"Uluslararası Holokost Anma Günü"nde Atakule video mappingle ışıklandırıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen Uluslararası Holokost Anma Günü etkinliği dolayısıyla Atakule video mappingle ışıklandırıldı.
Etkinlik kapsamında Atakule'de ve ana girişindeki dev ekranda "#Hatırlıyoruz", "#WeRemember" ifadeleri paylaşıldı.
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