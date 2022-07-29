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'Ata dedeler' soruşturması tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "ata dedeler suç örgütü" olarak bilinen, aralarında eski mahkeme başkanı ve savcının da olduğu 43 şüpheliye yönelik soruşturmayı tamamladı.

Tanju Özkaya, Serdar Açıl   | 29.07.2022
'Ata dedeler' soruşturması tamamlandı

Ankara

Alınan bilgiye göre, kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu bir grup, kendilerini "devletin ticari istihbarat ayağı" olarak tanıtarak, örgüte yeni üye kazandırıp haksız kazanç karşılığında bürokrasideki işlerinin kısa sürede çözüleceği vaadinde bulundu.

Şüpheliler, kişilerin örgüte katılış aşamalarına göre "elçi", "elçi yardımcısı", "büyük ata dede", "ata dede", "baş dede", "dede", "sözcü dede", "masa başkanı", "masa üyesi", "saha başkanı", "saha üyesi" şeklinde kodlama yaptı.

Örgüt üyeleri ayrıca zamanla kendilerine katılan prestijli kişilerin mesleki konum ve kariyerlerinden dolayı güven sağlayarak maddi menfaat sağladı.

Örgüt yönetici ve üyelerinin belirlenmesinin ardından Ankara merkezli 5 ilde 20 Ocak'ta operasyon düzenlenerek şüpheliler gözaltına alındı.

İddianamede, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak ve zincirleme şekilde örgütün faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılmaları istendi.

İddianamede, farklı meslek gruplarından 88 mağdur ve 254 müşteki de yer aldı.

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