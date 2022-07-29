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Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme Operasyonu'nda yakalanan 21 zanlı adliyede

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu"nda yakalanan aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş'un da bulunduğu 21 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Mustafa Ünal Uysal   | 29.07.2022
Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme Operasyonu'nda yakalanan 21 zanlı adliyede

Mersin

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, dün, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen 31 zanlıdan gözaltına alınan 21'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ile Akdeniz Belediyesinin 4 HDP'li Meclis üyesinin de bulunduğu 21 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen ve adreslerinde bulunamayan 10 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Polis ekipleri, dün, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ve Akdeniz Belediyesinin HDP'li Meclis üyeleri Nevzat Baran, Ali Tanrıverdi, Nuriye Aslan ve Mehmet Bitkin'in de arasında olduğu 21 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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