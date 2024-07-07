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"Astoria Grande" kruvaziyeri 825 yolcusuyla Sinop'a geldi

Rusya'nın Soçi limanından hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", 825 yolcusu ve 436 kişilik mürettebatıyla Sinop'a geldi.

Gökhan Gücüklüoğlu  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
"Astoria Grande" kruvaziyeri 825 yolcusuyla Sinop'a geldi Fotoğraf: Kenan Türkseven/AA

Sinop

Soçi limanından hareket eden 1200 yolcu kapasiteli, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı kruvaziyer, Sinop limanına demirledi.

Geminin yolcuları İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile turizm acentelerinin görevlilerince karşılandı.

Yolcular, gün boyu kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecek.

Astoria Grande, Sinop'un ardından İzmir'e hareket edecek.

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