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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısı başladı

Toplantının ardından, 2025'te geçerli olacak asgari ücret rakamının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan tarafından açıklanması bekleniyor.

Özcan Yıldırım  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısı başladı

Ankara

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki dördüncü toplantısı başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde yapılan toplantı, basına kapalı gerçekleşiyor.

Toplantının ardından, 2025'te geçerli olacak asgari ücret rakamının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan tarafından açıklanması bekleniyor.

Mevcut asgari ücret net 17 bin 2 lira

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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