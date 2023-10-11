Artvin'in yüksek kesimlerine kar yağdı
Artvin'in yüksek rakımlı yaylalarına kar yağdı.
Artvin
Kentte hava sıcaklığının dünden itibaren düşmesinin ardından Arhavi'de Agara, Şavşat'ta Arsiyan ve Artvin merkezde Karçal Dağı ile çevresindeki yaylalarda kar etkili oldu.
2 bin rakımın üzerindeki yaylalar beyaza bürünürken, Agara Yaylası'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.