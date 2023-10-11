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Artvin'in yüksek kesimlerine kar yağdı

Artvin'in yüksek rakımlı yaylalarına kar yağdı.

Yusuf Okur  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Artvin'in yüksek kesimlerine kar yağdı

Artvin

Kentte hava sıcaklığının dünden itibaren düşmesinin ardından Arhavi'de Agara, Şavşat'ta Arsiyan ve Artvin merkezde Karçal Dağı ile çevresindeki yaylalarda kar etkili oldu.

2 bin rakımın üzerindeki yaylalar beyaza bürünürken, Agara Yaylası'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.

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