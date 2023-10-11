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Samsun, Sinop ve Kastamonu için kuvvetli yağış uyarısı

Samsun, Sinop ve Kastamonu için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Fatih Mehmet Kürkçü  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Samsun, Sinop ve Kastamonu için kuvvetli yağış uyarısı

Samsun

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Samsun'un merkezi ve batı kıyıları, Sinop'un kuzeyi ile Kastamonu'nun doğu kıyılarında yerel kuvvetli yağış beklendiği, bu bölgelerde metrekareye 21-50 kilogram arasında yağış düşeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Vatandaşların sağanak sonucu oluşabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.


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