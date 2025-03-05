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Artvin'de yiyecek arayan vaşak güvenlik kamerasınca görüntülendi

Artvin'in Şavşat ilçesinde, nesli tehlike altındaki vaşağın yiyecek aradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yusuf Okur  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Artvin'de yiyecek arayan vaşak güvenlik kamerasınca görüntülendi

Artvin

Üzümlü köyü Bağcılar Mahallesi'nde Ömer Durmuş'un evinin bahçesine gelen vaşak, bir süre çevrede dolaştı.

Etrafta yiyecek arayan vaşak, evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Durmuş, AA muhabirine, kışın şehir merkezindeki evlerinde yaşadıkları için köydeki eve güvenlik amacıyla kamera taktırdıklarını söyledi.

Evin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince çok sayıda yaban hayvanı gördüğünü belirten Durmuş, "Son olarak vaşak gelmiş. Bahçede dolaşıp gitmiş. Vaşak dışında sincap, domuz, kurt, karaca, yaban keçisi gibi yaban hayvanlarının görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi." diye konuştu.

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