Dolar
34.08
Euro
37.64
Altın
2,503.38
ETH/USDT
2,484.30
BTC/USDT
58,521.00
BIST 100
9,833.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. -VTR -
logo
Gündem

Arnavutköy’de balıkçılar denize açıldı

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle balıkçılar Arnavutköy'den denize açıldı.

Muhammed Gencebay Gür  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
Arnavutköy’de balıkçılar denize açıldı

İstanbul

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Karaburun Limanı’nda balıkçılarla bir araya geldi.

“Vira bismillah” diyerek balıkçılarla buluşan Candaroğlu, balık sezonunun açılışını gerçekleştirdi.

Candaroğlu, sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek şöyle konuştu:

“Karaburun’umuzda ve Arnavutköy’ümüzde balıkçılıkla uğraşan tüm esnafımıza hayırlı, bol kazançlar diliyorum. Çapari balıkçılığında son 15 gündür bereketli mahsuller oldu. İnşallah ağ ile de balıkçılarımız, denize gönül vermiş dostlarımız bereketli bir sezon geçirecekler, ben de yasakların kalktığı ilk günde reislerimizle denize çıktım, ayağımız bereketli geldi. Bu sene palamut bol olacak gibi duruyor. İnşallah böyle devam eder. Tüm vatandaşlarımızın balığa doyduğu bir sezon olmasını temenni ediyorum”

Arnavutköy Belediyesi olarak her zaman balıkçıların yanında olduklarını vurgulayan Candaroğlu, gelecek yıl "Palamut Festivali" adı altında bir etkinlik düzenlemeyi planladıklarını duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sezonun ilk avında Kocaelili balıkçıların ağına sardalya takıldı
Arnavutköy’de balıkçılar denize açıldı
Av yasağının sona ermesiyle balıkçılar "Vira Bismillah" dedi
Bakan Yumaklı: Balıkçılık kurallarını 4 yıllık süreyle geçerli olmak üzere bir tebliğle yayınladık
Karabük'te sağanak etkili oldu

Benzer haberler

Arnavutköy’de balıkçılar denize açıldı

Arnavutköy’de balıkçılar denize açıldı

İstanbul'da balıkçılar yeni sezonda palamut bolluğu bekliyor

Balıkçılar av sezonunda ağlarını palamut ve lüferle doldurmayı umuyor

Arnavutköy'de sahipsiz köpekten kaçarken düşen çocuk yaralandı

Arnavutköy'de sahipsiz köpekten kaçarken düşen çocuk yaralandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet