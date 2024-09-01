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Sezonun ilk avında Kocaelili balıkçıların ağına sardalya takıldı

Av yasağının kalkmasıyla "vira bismillah" diyen Kocaelili balıkçıların ağları, sardalyayla doldu.

Kerim Yavuz  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
Sezonun ilk avında Kocaelili balıkçıların ağına sardalya takıldı

Kocaeli

Karamürsel ilçesinde düzenlenen törenin ardından Ereğli Limanı'ndan 38 metrelik gırgır teknesiyle ayrılan Ali Abanoz, İzmit Körfezi'ni geçerek Yalova açıklarında ağlarını denize bıraktı.

Teknenin 25 kişilik mürettebatı, balıkla dolan ağları yaklaşık 2 saatte topladı.

Balıkları tür ve büyüklüğüne göre ayırarak kasalara dolduran balıkçılar, 1000 kasa sardalyayı Yalova Dereağzı balık çıkarma noktasında kıyıya çıkarıp soğutuculu araçlarla Bursa ve Karamürsel Ereğli balık hallerine sevk etti.

Sezonun ilk avını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan balıkçılar, Marmara Denizi'nde ava devam etti.

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