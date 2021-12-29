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Arızalanan gemi nedeniyle askıya alınan Boğaz trafiği normale döndü

Kız Kulesi açıklarında arızalanan 70 metre boyundaki gemi Ahırkapı'ya demirletilirken, İstanbul Boğazı saat 22.40 itibarıyla gemi trafiğine açıldı.

Muhammed Gencebay Gür   | 29.12.2021
Arızalanan gemi nedeniyle askıya alınan Boğaz trafiği normale döndü

İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı’nda seyir halindeyken Kız Kulesi açıklarında makine arızası yapan 70 metre boyundaki BARLAS isimli gemiye, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda KURTARMA-5 römorkörü ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle yönlendirildi ve Boğaz trafiği askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan çalışmanın ardından kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda kılavuz kaptan, KURTARMA-1, KURTARMA-5 römorkörleri ve KEGM-4 hızlı tahlisiye botu eşliğinde Ahırkapı demir bölgesine demirletildi.

İstanbul Boğazı, saat 22.40 itibarıyla gemi trafiğine açıldı.


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