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Arhavi'de yaklaşık 450 kişi tahliye edildi

AFAD, sel nedeniyle Artvin'in Arhavi ilçesinden yaklaşık 450 kişinin tahliye edilerek, güvenli alanlara yerleştirildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 23.07.2021
Arhavi'de yaklaşık 450 kişi tahliye edildi

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), sel nedeniyle Artvin'in Arhavi ilçesinden yaklaşık 450 kişinin tahliye edilerek, güvenli alanlara yerleştirildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Artvin'in Arhavi ilçesinde 21 Temmuz'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan aşırı yağış sonucu bölgede sel ve su baskınlarının meydana geldiği, Arhavi deresinin taştığı, ilçe merkezi ve köy yollarının etkilendiği hatırlatıldı.

İlçede mahsur kalan 6, Murgul ilçesinde ise mahsur kalan 9 vatandaşın güvenli alanlara transfer edildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Arhavi ilçesinden yaklaşık 450 kişi tahliye edilerek güvenli alanlara yerleştirilmiştir. Yağışlar nedeniyle Murgul ilçesinde kayıp bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Bir vatandaşımız yaralanmış ve tedavi altına alınmıştır. AFAD Başkanlığı tarafından bölgeye 5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Türk Kızılay tarafından Arhavi ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde 3 ayrı noktada su ve içecek ikramı yapılmış, 7 bin adet ikram malzemesi, 1500 kumanya, 12 bin 250 adet su dağıtılmış, 5 bin kişilik akşam yemeği hazırlıkları başlatılmıştır. Arhavi ilçe genelinde 80 trafonun arızalı olduğu ve 4 bin 289 aboneye enerji verilemediği tespit edilmiştir. 10 ekip 30 personel ile arızaların giderilmesi çalışmaları devam etmektedir. Arhavi Ortacalar yolunun 1. ve 5. kilometreleri arasında şu an itibarıyla trafiğe kapalı yolun açılması için 24 personel ve 14 iş makinasıyla çalışmalar devam etmektedir."

Açıklamada ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 22 Temmuz'da metrekareye Hopa'da 183,1 kilogram, Arhavi'de 173,3 kilogram, Murgul'da 116,2 kilogram, Fındıklı'da 79,6 kilogram, Çamlıhemşin'de 64,9 kilogram, Ardeşen Yeşiltepe'de 64 kilogram yağış düştüğü aktarıldı.

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