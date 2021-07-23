Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk etapta Rize genelinde toplam 550 konut inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde halka hitap etti.
Rize'deki sel
Erdoğan, "Şu ana kadar 328'i arama kurtarma olmak üzere 2860 personel ve 705 araç görev yapmıştır. Afetten kapanan 426 yolun hemen tamamı ulaşıma açılmıştır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
"Afet bölgesinin tamamına su verilmekte olup, içme suyunda, enerjide, haberleşmede, iletişimde herhangi bir sıkıntı yoktur. Rize'de taşkın riski altında 665 yapı tespit edildi. Bu bölgenin boşaltılması sağlanırken, yaraların sarılması için projelerimizi devreye alıyoruz. İlk etapta Rize genelinde 15 Temmuz'daki sel felaketinden etkilenen ve afet riski altındaki yapılar için toplam 550 konut inşa edeceğiz. Rize merkez, Çayeli, Güneysu ile 119 köyde binaların hasar tespitleri 50 ayrı ekip ile 7/24 esasına göre çalışılarak iki gün içinde tamamlanmıştır. Geçmişteki iyi örneklerin rehberliğinde, acı tecrübelerden ders çıkartarak, artık kendimize yeni bir yol çizmemiz gerektiğine inanıyorum. Dikey mimari yerine yatay mimariyi teşvik ederek şehirlerimize nefes aldırdık, ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın."
Erdoğan, Rize'de afetzedelere, kira, taşınma ve diğer yardımların yapıldığını, acil ihtiyaçlar için tahsis edilen 18 milyon liranın 3 milyon lirasının ulaştırıldığını bildirdi.
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