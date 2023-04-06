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Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu

Ardahan'da dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Günay Nuh, Anıl Aydın  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, yerini dolu yağışına bıraktı.

Dolu nedeniyle etraf beyaza büründü, bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yüksek kesimlerde kar yağışı 

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile kenti Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısına bağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkileri kar yağışının ardından beyaza büründü.

Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, kar yağışının söz konusu yollarda etkisini arttırdığını, sürücülerin tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti.

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