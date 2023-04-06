Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
Ardahan'da dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Ardahan
Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, yerini dolu yağışına bıraktı.
Dolu nedeniyle etraf beyaza büründü, bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yüksek kesimlerde kar yağışı
Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile kenti Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısına bağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkileri kar yağışının ardından beyaza büründü.
Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, kar yağışının söz konusu yollarda etkisini arttırdığını, sürücülerin tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.