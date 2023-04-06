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Gündem, Asrın felaketi

UNICEF, depremlerin ardından ilave yardım çağrısında bulundu

UNICEF Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uluslararası toplumdan ilave yardım istedi.

Şerife Çetin  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
UNICEF, depremlerin ardından ilave yardım çağrısında bulundu

New York

Konuya ilişkin açıklama yapan UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis, deprem sonrasında çocukların ve onların ailelerinin uzun dönemli etkilenmemesi için uluslararası yardımın artırılması gerektiğine işaret etti.

Dominicis, UNICEF Türkiye'nin ilave 138 milyon dolarlık bir yardım çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Deprem sonrası bölgedeki çocukların ve ailelerin iyileşmeleri ve hayatlarını tekrar inşa etmeleri için yardımın acil olduğuna dikkati çeken Dominicis, bu grubun öncelikli tutulmasının önem taşıdığını ifade etti.

UNICEF Türkiye'deki depremlerden okul yaşında olan yaklaşık 4 milyon çocuğun etkilendiğini belirtiyor.

Milli Eğitim Bakanlığının eğitim faaliyetlerine destek sağlayan UNICEF, aynı zamanda yıkılan okulların yeniden inşası için maddi yardımda bulunuyor.

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