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Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamaya yol açtı. Ardahan-Ardanuç kara yolu, kar nedeniyle bahar aylarına kadar ulaşıma kapatıldı.

Günay Nuh, Anıl Aydın   | 03.12.2022
Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor Fotoğraf: Günay Nuh - AA

Ardahan

Ardahan'da etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Tipi ve kar yağışının yoğunlaştığı yollarda görüş mesafesinin düşmesi ve yolun kayganlaşması sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde kalan tırlar, Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

Ekipler, yolda tuzlama çalışması başlattı.

Yolda kalan tır sürücüsü Mazlum Güllü, AA muhabirine, Gürcistan'dan Diyarbakır'a gitmeye çalıştığını belirterek, "Bu kadar kar beklemiyorduk. Hazırlıksız yakalandık. Karayolları ekiplerine teşekkür ediyoruz. Bize yardımcı oldular. Başka türlü çıkamazdık buradan. Çok yoğun buzlanma ve kar var." dedi. 

Öte yandan Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolu, her yıl olduğu gibi kar nedeniyle Bülbülan mevkisinden itibaren bahar aylarına kadar ulaşıma kapatıldı.


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