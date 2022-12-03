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Emine Erdoğan'dan 'Uluslararası Kırmızı Yelek Gönüllülük Ödül Töreni' paylaşımı

Emine Erdoğan, Türk Kızılayın düzenlediği "Uluslararası Kırmızı Yelek Gönüllülük Ödül Töreni"nde gönüllülük faaliyetleriyle ödüle layık görülen isimleri ve kurumları tebrik etti.

Filiz Kınık Öz, Mustafa Hatipoğlu   | 03.12.2022
Emine Erdoğan'dan 'Uluslararası Kırmızı Yelek Gönüllülük Ödül Töreni' paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Kızılay tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası Kırmızı Yelek Gönüllülük Ödül Töreni"ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "#DünyaGönüllülükGünü" ve "#GönüllüOl" etiketleriyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Başkasının derdiyle dertlenmek, sorunlara çare aramak toplum olmanın bir gerekliliğidir. Zira insanlığın aynası iyilikle parlar. Ülkemizin yüz akı olarak dünyaya uzanan dost elimizin timsali @Kizilay'ın Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödül Töreni'ne katıldım. Gönüllülük faaliyetleriyle ödüle layık görülen ülkemizden ve dünyadan isimleri, kurum ve STK'ları yürekten tebrik ediyorum. İnsanın insana olan inancını pekiştiren gönüllülük geleneğinin yaygınlaşmasını diliyor, Türk Kızılay ailesine teşekkür ediyorum."

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