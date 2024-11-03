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Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.

Günay Nuh  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı tipiye dönüştü, yollarda buzlanma meydana geldi.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde oluşan buzlanma nedeniyle 6 tır, Yaylalar mevkisinde ise 3 araç yolda kaldı.

Tır sürücüsü Orhan Yılmaz, AA muhabirine, Artvin'in Hopa ilçesine gitmeye çalıştığını, ancak buzlanmadan dolayı ilerleyemediğini söyledi.

Karayolları ekiplerinden yardım istediklerini belirten Yılmaz, "Rusya'dan geliyorum. Sahara'da kaldık. Yoğun buzlanma var. Biraz tuzlama olsa, yolumuza devam edebileceğiz. Yardım istedik, gelmelerini bekliyoruz." dedi.

Tır sürücüsü Ergün Civelek de Gürcistan'dan geldiğini ifade ederek, yoğun buzlanmadan dolayı yaklaşık 1,5 saat yolda kaldığını aktardı.

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