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Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.

Günay Nuh  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Kentte sabah başlayan ve gün içinde aralıklarla devam eden kar yağışının ardından yüksek kesimlerde buzlanma meydana geldi.

Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara rampasında oluşan buzlanma nedeniyle 9 tır yolda kaldı.

Tır sürücüsü Ahmet Torunoğlu, AA muhabirine, Artvin'e gitmeye çalıştığını ancak buzlanmadan dolayı ilerleyemediğini söyledi.

Yoğun kar ve buzlanma sebebiyle kaza geçirdiklerini belirten Torunoğlu, "Otomobil bize çarptı, çünkü fren tutmadı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Yolda buzlanma çok fazla." dedi.

Devlet Akbulut ise Bakü'den geldiğini anlatarak, Artvin Hopa'ya gitmek istediğini ancak buzlanma nedeniyle yolda kaldığını ifade etti.

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