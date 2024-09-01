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Ardahan'da gece etkili olan dolu, güneşe rağmen erimedi

Ardahan'da gece etkili olan dolu, güneşli havaya rağmen erimedi.

Günay Nuh  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
Ardahan'da gece etkili olan dolu, güneşe rağmen erimedi Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

İl genelinde akşam başlayan sağanak, gece ve sabaha doğru yerini şiddetli doluya bıraktı.

Yoğun dolu nedeniyle Ardahan Üniversitesinin kampüs alanı beyaza büründü.

Kampüs içinde biriken dolu, bazı yolları kapatırken araçlar da ilerlemekte güçlük çekti.

Güneşli havaya rağmen dolu, saatlerce yerde kaldı.

Vatandaşlardan İbrahim Özer, AA muhabirine, gece boyunca sağanak ve dolunun etkili olduğunu belirterek, "Gece dolu yağışı çok şiddetliydi. Dolu, gündüz güneşli havaya rağmen saatlerce yerde kaldı, erimedi." dedi.

Dolu, Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkisinde de etkili oldu.

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