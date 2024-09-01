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İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor.

İrem Demir, Erol Değirmenci, Ferhat Yasak, Selami Küçükoğlu  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

İstanbul

Avrupa Yakası'nda Cevizlibağ'da etkili olan yağış nedeniyle D-100 kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bir önceki yağışta su basan Bayrampaşa Maltepe köprü altı, geçici olarak trafiğe kapatıldı. Su birikintisi oluştuğu gözlenen alt geçit, daha sonra trafiğe açıldı.

Yoğun yağış nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi düşerken, yol kenarlarında biriken sular da araçların ilerlemesine engel oluyor.

Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar, toplu taşıma duraklarına ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı.

Beyoğlu Taksim çevresinde de yağış aralıklarla etkili oluyor.

Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye'de kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor.

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