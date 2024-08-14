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Araban'da 220 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi

Mahmut Bazlama  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
Araban'da 220 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi

Gaziantep

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Araban ilçesinde yapımı tamamlanan 220 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi.

Depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan konutların inşası sürüyor.

Depremlerden kısa süre sonra yapımına başlanan 1. etap deprem konutlarından 220'si vatandaşlara teslim edildi.

Etap halinde yapımı süren diğer deprem konutlarının ise kısa sürede teslim edileceği öğrenildi.

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