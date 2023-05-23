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Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar ve sağanak etkili oldu

Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde kar, Aksu ilçesinde ise sağanak ve dolu etkili oldu.

Talip Demirci, Ayşe Yıldız  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar ve sağanak etkili oldu Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Kaş'ın Gömbe Mahallesi Gömüce mevkiinde gece başlayan yağmur, öğle saatlerinde yerini kara bıraktı.

Sahillerinde yerli ve yabancı turistlerin denize girdiği ilçenin, yüksek kesimleri kar nedeniyle beyaza büründü. Kara yollarının karla kaplandığı bölgede, alışılmışın dışında mayısta kar yağdığını görenler şaşkınlık yaşadı.

Aksu ilçesinde ise öğlen saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Karaöz Mahallesi'ndeki yollarda ve ekili tarlalarda su birikintileri oluştu.

Antalya'da yağışların bugün ve yarın devam etmesi bekleniyor.

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