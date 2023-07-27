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Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Talip Demirci, Hatice Özdemir Tosun  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Talip Demirci/AA

Antalya

Yeşilköy Mahallesi Arapmezarlığı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

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