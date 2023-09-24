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Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Talip Demirci  | 24.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü Fotoğraf: Talip Demirci - AA

Antalya

Sütleğen Mahallesi Sinekçi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 2 uçak, 6 arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sütleğen Mahallesi'nden yaklaşık 100 kişi de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülen yangında, 20 dönüm zirai alan zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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