Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Antalya
Sütleğen Mahallesi Sinekçi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor https://t.co/3wRBEZU8YU pic.twitter.com/nT6usoXhNb— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 24, 2023
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 2 uçak, 6 arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sütleğen Mahallesi'nden yaklaşık 100 kişi de söndürme çalışmalarına destek verdi.
Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülen yangında, 20 dönüm zirai alan zarar gördü.
Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.