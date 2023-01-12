Antalya'nın Elmalı ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle eğitime ara verildi
Antalya'nın Elmalı ilçesinde etkili olması beklenen şiddetli yağış nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.
Antalya
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Elmalı ilçesinde sağanağın etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, "Yağıştan dolayı resmi ve özel her kademedeki okullarımızda 13 Ocak Cuma günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.