Dolar
18.62
Euro
19.08
Altın
1,742.75
ETH/USDT
1,135.50
BTC/USDT
16,176.00
BIST 100
4,539.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Antalya'nın doğu ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Antalya'nın Alanya, Gazipaşa, Manavgat ve Serik ilçelerinde bu gece saatlerinden sonra gök gürültülü kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 21.11.2022
Antalya'nın doğu ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde Alanya, Gazipaşa, Manavgat ve Serik yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Terör örgütü YPG/PKK'ya "cezalandırma atışları" yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e tebrik
Bakan Soylu: Terör, çevremizden tamamen temizlenene kadar mücadele edeceğiz
Antalya'nın doğu ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Özer: Bu hafta Karkamış'ta bütün okulları tatil edeceğiz

Benzer haberler

Antalya'nın doğu ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Antalya'nın doğu ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet