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Antalya'nın batısında kuvvetli sağanak bekleniyor

Antalya'nın batı ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

İsmet Karakaş  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
Antalya'nın batısında kuvvetli sağanak bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Antalya'nın Kaş, Demre, Finike, Kumluca ilçelerinde halen devam sağanak ve gök gürültülü sağanaklar 19.00'a kadar etkili olmaya devam edecek.

Kuvvetli yağışın sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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