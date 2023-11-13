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Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric'i kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile bir araya geldi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric'i kabul etti

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Ankara'da Buric'i kabul etti.

Görüşmede, Avrupa Konseyi'nin gündemindeki konular ile Gazze ve Ukrayna dahil bölgesel meseleler ele alındı.

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