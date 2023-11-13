Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric'i kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile bir araya geldi.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Ankara'da Buric'i kabul etti.
Bakanımız @HakanFidan #Ankara'da Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejčinović Burić ile görüştü. pic.twitter.com/ZPdkmZme7o— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 13, 2023
Görüşmede, Avrupa Konseyi'nin gündemindeki konular ile Gazze ve Ukrayna dahil bölgesel meseleler ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.