Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde 2 hortum oluştu
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde 2 hortum oluştu.
Antalya
İlçede yer yer etkili olan yağış sırasında Hacımehmetli Mahallesi açıklarında aynı anda 2 hortum oluştuğu görüldü.
Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.
Kentin farklı noktalarından görülen hortumlar vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.