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Antalya'daki "Leylek kreşi" ormanda bulunan 3 yavruya yuva oldu

Doğal Yaşam Parkı'nda oluşturulan "kreş"te 3 leylek, yavruları ölen yetişkin leylekle kalıyor.

Süleyman Elçin  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Antalya'daki "Leylek kreşi" ormanda bulunan 3 yavruya yuva oldu Fotoğraf: Süleyman Elçin/AA

Antalya

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda oluşturulan "Leylek kreşi", yavruları ölen yetişkin leylek ile ormanlık alanda bulunan 3 yavrunun yeni yuvası oldu.

Barındırdığı 125 türden 1400 hayvan varlığıyla, kenti ziyaret eden turistlerin ve Antalyalıların ilgi gösterdiği Antalya Doğal Yaşam Parkı, yaz aylarının gelmesiyle göçlerini tamamlayan leyleklere de ev sahipliği yapıyor.

Orman Bölge Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin doğada yuvadan düşme veya annelerinin terk etmesi sonucu yalnız bulduğu leylek yavruları ya da yaralı leylekler, Doğal Yaşam Parkı'na getiriliyor.

Yavruları ölen ve ayağına ip dolanması sonucu aksayan yetişkin leylek ile ormanlık alandaki yuvalarından düşmeleri nedeniyle annelerinden uzak kalan 3 leylek, parkta oluşturulan ve kapısına "Leylek kreşi" levhası asılan alanda kalıyor.

Yetişkin leylek ile henüz 2 aylık olduğu belirtilen 3 yavru, parka gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Leylekler, parktaki görevliler tarafından özenle besleniyor.

"Yavru leylekleri sahiplendi"

Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine, doğada yalnız bulunan leyleklerin ve yavruların "Leylek kreşi"ne getirildiğini belirtti.

Ebeveynlerini kaybetmiş 3 yavru leylek ile yavruları ölen anne leylek arasında özel bir bağ olduğunu ifade eden Arsun, "Leylek kreşinde yavruları ölen leylek, yuvadan düşme sonucu Doğal Yaşam Parkı'na getirilen 3 yavru leyleğin adeta koruyucu ailesi oldu. Yavru leylekleri sahiplendi. Güzel bir aile oldular. Anne leylek tedavi ediliyor, yavruların da bakımları yapılıyor. Leylekler uçmaya başlayınca doğaya bırakacağız." dedi.

Arsun, özellikle samanların arasına ipler bırakılmaması gerektiğini ifade ederek, "Leylekler samanları taşırken ipleri de yuvalarına taşıyor. Bu ipler leyleklerin ayaklarına dolanıp ampute olmalarına ya da yaralanmalarına neden olabiliyor." diye konuştu.

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