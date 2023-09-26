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Antalya'da yaban keçisi sürüsü görüntülendi

Antalya'nın Akseki ilçesinde yaban keçisi sürüsü görüntülendi.

Fatih Hepokur  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
Antalya'da yaban keçisi sürüsü görüntülendi

Antalya

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan, "Hedef tür olarak korunan yaban keçilerimizin saha koruma ve kontrol çalışmalarından görüntüler" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Antalya Akseki Gidengelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içinde DMKP ekiplerimizce muhtelif yerlerde ve zamanlarda yapılan alan kontrol koruma ve yaban hayatı gözlem çalışması sırasında bölgede yayılış gösteren ve hedef tür olarak belirlenen yaban keçisi sürüleri drone ile görüntülendi" ifadelerine yer verildi.

Görüntülerde, yaban keçilerinin dağların zirvesinde ve sarp kayalıklar arasında gezinmesi yer aldı.

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