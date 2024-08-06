Antalya'da tarihi eser operasyonunda 1840 sikke ele geçirildi
Antalya'nın Demre ve Finike ilçelerinde yapılan tarihi eser operasyonunda 1840 sikke, 1 tarihi madalyon, 7 tarihi obje ve 1 dedektör ele geçirildi.
Antalya
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demre ve Finike'de tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 1840 sikke, 1 tarihi madalyon, 7 tarihi obje ve 1 dedektör ele geçirildi.
Operasyonda şüpheli I.Y. gözaltına alındı.
Şüpheli hakkında adli soruşturma yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.