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Antalya'da şarampole devrilen tur minibüsündeki 13 kişi yaralandı

Antalya'nın Demre ilçesinde tur minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu yabancı uyruklu 13 kişi yaralandı.

Talip Demirci  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
Antalya'da şarampole devrilen tur minibüsündeki 13 kişi yaralandı Fotoğraf: Talip Demirci/AA

Antalya

Hüseyin B. idaresindeki 07 BSB 052 plakalı tur minibüsü, D-400 kara yolu Gürses Mahallesi'nde, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan Marina Shevkodlis, Ainur Oyssembayeva, Gaukhar Zhananova, Liudmica Cukinykri, Kulikova Anna, Olga Dvdrianinova, Liudmila Utuchina, Aigerim Orynbassarr, Nikita Molokin, Artem Maksiutov, Uana Maksivtov, Elena Glinskaia ve Gulnara Kubassheva yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Demre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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