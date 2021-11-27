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Antalya'da sağanak nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde su taşkını nedeniyle bir odun deposunda mahsur kalan işçiler kurtarıldı.

Servet Tümer, Oktay Özden   | 27.11.2021
Antalya'da sağanak nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı Fotoğraf: Servet Tümer/AA

Antalya

Metrekareye 218 kilogram yağışın düştüğü ilçede, birçok sera ve tarım arazisi sular altında kaldı. Taşkın nedeniyle birçok kişinin sera, depo ve evde mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu Kökez, Yukarıkocayatak ile Çakallık mahallelerinde muz serası, ev ve depoda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı.

Kadriye ve Çandır mahallelerinde çok sayıda çilek serası ile Belek Mahallesi'nde tarım arazileri sular altında kaldı. Su baskını olan yerlerde ekipler su tahliye çalışması başlattı. Bölgede sağanağın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan Serik ilçesindeki su taşkını nedeniyle bir odun deposunda mahsur kalan 14 kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı.

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