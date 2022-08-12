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Antalya'da rehin alınan banka şubesi müdürü kurtarıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde rehin alınan bir banka şubesi müdürü ve çalışanlar kurtarıldı. Özel harekat polisi, silahlı kişiyi gözaltına aldı.

Tahsin Küçükkaraca   | 12.08.2022
Antalya'da rehin alınan banka şubesi müdürü kurtarıldı

Antalya

Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki Mısır Çarşısı yanında bir banka şubesine giren kişinin, güvenlik görevlisinin silahını gasbederek şube müdürünü rehin aldığı öğrenildi.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Çelik yelek giyerek tedbir alan ekipler bankanın etrafına güvenlik şeridi çekti.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da olay yerine gelerek, bilgi aldı. Silahlı kişinin annesi ile bankanın bahçesinde görüşen Ulucan, çelik yelek giyerek şubenin kapısından müzakere çalışmalarına destek verdi.

Özel harekat polisi, bankaya girerek, içeriden yaklaşık 10 kişiyi çıkardı. Silahlı kişiyi de ikna ederek gözaltına alan ekipler, şüpheliyi polis merkezine götürdü.

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