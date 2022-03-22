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Antalya'da kıyılarda deniz suyu çekildi

Antalya'nın Manavgat ve Serik ilçelerinde denizlerde 4 metre ile 20 metre arası çekilme yaşandı.

Servet Tümer, Ayşe Yıldız   | 22.03.2022
Antalya'da kıyılarda deniz suyu çekildi Fotoğraf: Servet Tümer/AA

Antalya

Manavgat ilçesi Denizyaka ile Serik ilçesi Boğazkent mahallelerinde denizde sahil kesiminde yaşanan çekilme dikkati çekti.

Yer yer 4 metre ile 20 metre arasında değişen çekilme nedeniyle Denizyaka sahilinde kayalıklar meydana çıktı, küçük adacıklar oluştu. Ayrıca sahilde eskiden döşenmiş ve su altında bulunan büyük büz borular da su yüzeyine çıktı.

Vatandaşlar, denizdeki çekilme sonucu ortaya çıkan durumu cep telefonlarıyla görüntüledi.

"Hava düzelince normale dönecektir"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, AA muhabirine, bölgede birkaç gündür etkili olan poyrazdan dolayı Türkiye'nin kıyılarındaki suyun Afrika'ya doğru sürüklendiğini söyledi.

Bunun normal bir durum olduğunu vurgulayan Gökoğlu, "Karadan denize doğru esen sert poyrazdan dolayı Türkiye kıyılarında çekilme, Afrika kıyılarında ise yükselme oldu. Lodos ya da güneyden esintiler başladığında normale döner. Korkulacak, endişe duyulacak herhangi bir durum yok. Kıyılarda yoğun şekilde denizanası görülmesi de bundan kaynaklanıyor." diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Bulut da suyun karayla birleştiği noktaya kıyı çizgisi dendiğini, bunun dalgalarla veya gelgitle değişebildiğini dile getirdi.

Bunun, ayın, güneşin ve dünyanın hareketleriyle ilgili bir durum olduğunu aktaran Bulut, "Türkiye'de gelgitlere çok rastlanmaz, gelgitten kaynaklanan çekilme 40 santimetreyi geçmez. Gelgit daha çok Pasifik kıyılarında, Fransa'da ve Rusya'nın bazı adalarında görülür." ifadelerini kullandı.

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