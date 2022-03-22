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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan Türk bayraklı gemi Kepez'e demir attı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi Kepez açıklarına demir attı.

Burak Akay   | 22.03.2022
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan Türk bayraklı gemi Kepez'e demir attı

Çanakkale

İskenderun'dan Kocaeli'ye giden Türk bayraklı, "İbrahim Şimşek" isimli, 110 metre boyunda ve 4 bin 45 grostonluk kuru yük gemisinin makineleri, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği esnada arızalandı.

Gemi kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Türkeli" römorkörü sevk edildi.

Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı, gemi Kepez açıklarına demir attı.

Geminin arızası giderilmeye çalışılıyor.


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