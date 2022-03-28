Dolar
14.85
Euro
16.31
Altın
1,928.92
ETH/USDT
3,321.90
BTC/USDT
47,021.00
BIST 100
2,186.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Türk Enerji Birliği Kongresi”ne çevrim içi katılıyor
logo
Gündem

Antalya'da kar nedeniyle mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

Antalya'nın Akseki ilçesinde, araçları kara saplandığı için ormanlık alanda mahsur kalan iki kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Mustafa Hatipoğlu   | 28.03.2022
Antalya'da kar nedeniyle mahsur kalan iki kişi kurtarıldı Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

Antalya

Fotoğraf çekmek için ciple ormanlık alana çıkan Vahit Hamdi Öz ve arkadaşı, araçları İmrasan mevkisinde kara saplanınca mahsur kaldı. Öz'ün yardım çağrısı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri gönderildi.

Belediye ekipleri iş makinesiyle yoldaki karları temizleyerek mahsur kalan kişilere ulaştı.

Ekiplerin kara saplanan aracı çıkarmasını ardından Öz ve arkadaşı ilçe merkezine döndü.

Belediye ekiplerine teşekkür eden Öz, "Kar düşündüğümüzden fazlaymış, yaklaşık 50 santimetreye kadar ulaşıyor. 4 çeker olmasından dolayı araca güvendik. Kar hesap ettiğimizden daha derinmiş. Aracımız kara saplanıp kaldı. Üç buçuk saatlik uğraşın sonunda bir yol kat edemedik. Bunun üzerine belediye ekiplerinden yardım istedik." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanghay'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle karantina ilan edildi
İsrail Başbakanı Bennett Kovid-19'a yakalandı
Türkiye'de 11 bin 194 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti
Çin'de son 24 saatte 1254, Hong Kong'da 8 bin 841 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 13 bin 849 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 70 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Antalya'da kar nedeniyle mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

Antalya'da kar nedeniyle mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

Tunceli'nin karla kaplı zirveleri trekking ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Evleri kara gömülen Erzurum kırsalındaki vatandaşların umudu ilkbahar güneşi

Çengel boynuzlu dağ keçileri için Kaçkarlara helikopterle yem taşındı

Çengel boynuzlu dağ keçileri için Kaçkarlara helikopterle yem taşındı
Kadın komutanlar karlı yolları aşarak köylerde KADES'i tanıtıyor

Kadın komutanlar karlı yolları aşarak köylerde KADES'i tanıtıyor
Teröristlerin korkulu rüyası komandolar zorlu kış şartlarına da daima hazır

Teröristlerin korkulu rüyası komandolar zorlu kış şartlarına da daima hazır