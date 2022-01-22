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Antalya'da denizde oluşan hortum, karaya ulaşmadan sona erdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında denizde hortum oluştu. Yaklaşık 2 dakika etkili olan hortum, karaya ulaşmadan sona erdi.

Mustafa Kurt   | 22.01.2022
Antalya'da denizde oluşan hortum, karaya ulaşmadan sona erdi

Antalya

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki gündür etkili olan yağışlı hava sırasında Konaklı Mahallesi açıklarında hortum oluştu. Yaklaşık 2 dakika etkili olan hortum, karaya ulaşmadan sona erdi.

Sahile yaklaşık 2 kilometre mesafede oluşan hortum, vatandaşlar arasında heyecan yarattı.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Alanya'da dün akşamdan bu yana metrekareye yaklaşık 80 kilogram yağış düştü.

Yağışlı havanın, gece saatlerinde itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.

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