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Gündem

Antalya'da denizde hortum oluştu

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında oluşan hortum görüntülendi.

Talip Demirci   | 30.11.2022
Antalya'da denizde hortum oluştu

Antalya

İlçe merkezi ile Kalkan Mahallesi arasındaki açık denizde hortum meydana geldi. Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

Kentin farklı noktalarından görülen hortumu, vatandaşlar ve yabancı turistler cep telefonlarıyla kaydetti.

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