Antalya'da denizde hortum oluştu
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında oluşan hortum görüntülendi.
Antalya
İlçe merkezi ile Kalkan Mahallesi arasındaki açık denizde hortum meydana geldi. Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.
Kentin farklı noktalarından görülen hortumu, vatandaşlar ve yabancı turistler cep telefonlarıyla kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.