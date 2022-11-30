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Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul ile Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Junaid, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Zafer Fatih Beyaz   | 30.11.2022
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu Fotoğraf: Ali Balıkçı - AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Paul, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Paul'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Junaid, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Junaid, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Junaid'in oğulları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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