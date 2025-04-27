Antalya'da denizde alabora olan teknedeki 4 kişi kurtarıldı
Antalya'da denizde alabora olan teknedeki 4 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Antalya
Aksu ilçesi Kumköy açıklarında bir teknenin alabora olduğu ve suda kazazedelerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Bölgeye bot ile ulaşan ekipler, deniz yüzeyindeki kazazedeler M.A. (50), K.A. (21), Y.D. (50) ve F.B’yi (37) kurtardı.
Aksu Çayı'ndan karaya çıkarılan kazazedelerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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