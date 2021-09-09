Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Antalya
Palamut Mahallesi'nde yerleşim yerleri ve seraların yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 1 uçak, 3 helikopter ve arazözler ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı yoğun müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yanan alanda soğutma çalışması başlatıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.