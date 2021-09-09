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Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Mahmutoğlan mahallesinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
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Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Talip Demirci   | 09.09.2021
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya

Palamut Mahallesi'nde yerleşim yerleri ve seraların yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 1 uçak, 3 helikopter ve arazözler ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı yoğun müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yanan alanda soğutma çalışması başlatıldı.


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