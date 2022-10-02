Dolar
18.50
Euro
18.13
Altın
1,661.10
ETH/USDT
1,313.00
BTC/USDT
19,311.00
BIST 100
3,179.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Antalya'da 83 yıl sonra ekim ayı sıcaklık rekoru

Antalya'da 1940 yılından bu yana dün 40,4 santigrat dereceyle ekim ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

Mustafa Çiftçi   | 02.10.2022
Antalya'da 83 yıl sonra ekim ayı sıcaklık rekoru

Antalya

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, yaptığı açıklamada, 83 yıl aradan sonra ekim ayı sıcaklık rekorunun dün kırıldığını söyledi.

Önceki rekorun 4 Ekim 1940'ta 38,7 derece olarak ölçüldüğünü ifade eden Gültekin, "Dün Antalya'da en yüksek sıcaklık Bölge Müdürlüğümüzde 40,4 derece, Akdeniz Üniversitesinde 41,1 derece, Antalya Havalimanında 41,2 derece, Kepez ilçesinde 40,5 derece olarak kaydedilmiştir." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da 83 yıl sonra ekim ayı sıcaklık rekoru
Atama kararları Resmi Gazete'de
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne e-Devlet'ten 28 bin 172 başvuru yapıldı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Astsubay Çavuş Yusuf Ataş şehit oldu
Meteorolojiden kuzey ve iç kesimler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Benzer haberler

Antalya'da 83 yıl sonra ekim ayı sıcaklık rekoru

Antalya'da 83 yıl sonra ekim ayı sıcaklık rekoru

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 11 milyonu aştı

Zorlu eğitimin ardından su altında arama kurtarma yapıyorlar

Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem anne oldu

Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem anne oldu
"Türkiye'nin Oscar'ı" Altın Portakal, 59. kez sinemaseverleri ağırlayacak

"Türkiye'nin Oscar'ı" Altın Portakal, 59. kez sinemaseverleri ağırlayacak
Tedavi için Türkiye'yi seçen MS hastası İngiliz olumlu sonuç aldı

Tedavi için Türkiye'yi seçen MS hastası İngiliz olumlu sonuç aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet