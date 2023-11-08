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Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Antalya'da saat 15.39'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Buğrahan Ayhan, Sezen Gürbüz  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara/Antalya

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Antalya'nın Korkuteli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 95,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin, derinliğinin fazla olması nedeniyle çok hissedilmediğini söyledi.

Jandarma ve emniyet personelinin saha araştırması yaptığını belirten Üçüncü, "Şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, taramalarını sürdürüyor. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadesini kullandı.


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